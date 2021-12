Jacques Vendroux rejoint les équipes d’Europe 1 Sport

Jacques Vendroux intègre le service des sports et plus particulièrement l’équipe d’Europe 1 Sport, l’emblématique rendez-vous présenté par Lionel Rosso, en qualité de consultant exclusif d’Europe 1. Il interviendra tous les vendredis, dès le 7 janvier, entre 20h et 21h dans le "Studio des légendes" et couvrira la Coupe du Monde 2022 de football qui se déroulera au Qatar.

Jacques Vendroux mènera, par ailleurs, de grands entretiens avec des personnalités au cœur de l’actualité sportive et développera la thématique de l’histoire du sport sur l’antenne d’Europe 1 et en podcasts. Cette grande voix du journalisme mettra sa parfaite connaissance du football et du sport en général, son expérience et son expertise au service du projet Europe 1.