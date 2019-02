JET : des formations dédiées à la pratique de la radio

Première des 6 formation, une séance intitulée "Prise de son et montage" qui se déroulera du 4 au 7 mars 2019 ainsi que du 3 au 6 juin 2019. JET proposera également une formation dénommée "Perfectionnement au montage mixage audionumérique" les 8 et 9 avril 2019, puis une formation qui s'intéressera à l'automate de diffusion "Radio DJ" du 13 au 15 mai 2019. Suivront une formation intitulée "Initiation à l'écriture radiophonique" du 13 au 17 mai 2019, une consacrée à l'Éducation au média radio du 17 au 19 juin 2019 et enfin une formation dénommée "Perfectionnement à l'écriture radiophonique" du 24 au 26 juin 2019 puis du 16 au 18 septembre 2019.Infos complémentaires et modalités d'inscription : ICI