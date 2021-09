JAZZ Radio arrive à Paris et offre un concert privé

JAZZ Radio diffuse désormais ses programmes en Île-de-France en DAB+. À cette occasion, la radio "Jazz & Soul" organise un concert privé avec l’instrumentiste le plus populaire de la scène française, auteur de 14 albums à succès, dépassant toutes les frontières musicales : Ibrahim Maalouf. Sly Johnson assurera la 1ère partie de ce concert. Les auditrices et auditeurs de JAZZ Radio peuvent gagner leurs invitations sur le site jazzradio.fr.

La station diffuse ses programmes dans 52 villes en FM (Lyon, Marseille, Dijon …), et 21 villes en DAB+ (Paris, Toulouse, Bordeaux, Lille, Nantes …). Par ailleurs, elle propose 32 webradios thématisées à écouter sur son application et son site, et totalise 3.2 millions de sessions actives monde.