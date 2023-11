Intelligence artificielle: le Conseil fédéral suisse examine les approches réglementaires

L’analyse comprendra des explications minutieuses en matière de droit, d'économie et de politique européenne, et reposera sur une collaboration interdisciplinaire entre tous les départements. Les travaux se feront dans le cadre du groupe de coordination interdépartemental de la politique numérique de l’UE. L'Office fédéral de la communication et la division Europe du DFAE sont chargés de la direction. D'autres organismes participeront, comme la Plateforme Tripartite et son comité administratif, le réseau de compétences en intelligence artificielle de la Confédération et son centre névralgique Droit, ainsi que le groupe de travail Intelligence artificielle dans l'administration fédérale.