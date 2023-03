Insertion publicitaire : M6 Distribution Digital choisit AIP

"L'insertion dynamique d'annonces présente de nombreuses opportunités pour la radio. Il combine la portée, la valeur et l'impact de la radio traditionnelle avec la ciblabilité, l'évolutivité et l'analyse du numérique", a déclaré Laurent Potesta, PDG d'AIP. "Cela signifie une insertion publicitaire de haute qualité et en temps réel tout en offrant une livraison entièrement synchronisée de la gestion dynamique des pauses publicitaires avec des défis audio uniquement très spécifiques."