Inscrivez-vous aux Jeunes Talents de la Radio

Créés en 2012 par Rémi Castillo en partenariat avec Médiamétrie et La lettre Pro de la Radio (Salon de La Radio), les Jeunes Talents de la Radio se sont ouverts à la Télévision en 2014. Cet évènement largement plébiscité par les professionnels et les médias comprend depuis 2017 les WebRadio et les WebTV, et depuis l’an dernier le Net à travers tous les réseaux (YouTube, Facebook, etc.). Depuis 7 ans, le jury a récompensé de nombreux jeunes talents qui font les médias d’aujourd’hui : Apolline de Malherbe (BFM TV), Clélie Mathias (CNews), Steven Bellery (RTL), Thibaut Giangrande (BFM TV), Antoine Bueno (France Inter), Quentin Vinet (RTL), Guillermo Guiz (France Inter), Cyprien Cini (RTL), Rémi Ferreira (Skyrock ou encore, en 2018, Trina Mac Dinh (Sud Radio) …