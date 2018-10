Inscrivez-vous au prix Société Ricard Live Music partenaire du Salon de la Radio

Qui va succéder au groupe MNNQNS ? Depuis 2010, ce prix a mobilisé plus de 9 000 candidats, 525 000 votes du public, 75 concerts dans toute la France et 85 sessions vidéo. Les inscriptions sont ouvertes (jusqu'au 24 octobre) à tous les artistes ou groupes en développement résidant en France et auto-produits. Au programme pour le lauréat 2019 : une dotation de plus de 60 000 €. Un jury de professionnels de l'industrie musicale se chargera de la sélection. Le public pourra désormais intégrer le jury sur les deux moments clés : le Top 100 et le Top 10. Et cette année, trois artistes intègrent le jury : Morgane des Concrete Knives, Mathieu des Naive New Beaters et José des Stuck in the Sound (Bigwax nouveau partenaire qui offrira le pressage vinyle). Plusieurs Show Cases seront organisés au Salon de la Radio devant les directeurs des programmes.