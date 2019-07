Inscrivez-vous au Swiss Radio Day 2019

Rappelons que le SwissRadioDay accueille des conférenciers, organise des tables rondes et des ateliers concernant l'évolution du monde de la radio et des médias. L'occasion d'échanger connaissances, impressions et expériences sur les nouveautés du secteur. Encore une fois, de nombreux sujet seront aborder le 29 août prochain : la stratégie audio SRF et les coopérations avec les radios privées, le développement de Insider Podcast est une plateforme inédite en France, une présentation de BBC Sounds, les univers médias de demain présentés par la nouvelle génération des acteurs du marché suisse, les jeunes pros de la radio présenteront leurs projets pour la radio de demain, l'actualité de Mediapulse ou encore une étude inédite sur les webradios par Goldmedia.