Innover pour survivre : le Paris Radio Show explore l’avenir de la radio

La pérennité de la radio repose sur sa capacité à se réinventer sans perdre son essence. Dans un monde où les attentes des auditeurs évoluent rapidement, innover devient une nécessité, mais avec quels risques ? Lors de cette session, Laurent Hongne, du Groupe SECOM, posera les questions qui dérangent : faut-il abandonner des formats éprouvés pour anticiper les demandes de demain ? Frédéric Gérand, en charge de l’audio à la RTBF, partagera l’expérience belge en matière d’innovation audacieuse. Emmanuel Rials, à la tête du GROUPEdeRADIOS, apportera son éclairage sur la stratégie de diversification, entre tradition et rupture. Ce débat s’annonce riche en enseignements, explorant les limites de l’audace et les opportunités qu’elle peut offrir pour que la radio reste un média vivant, pertinent et tourné vers l’avenir