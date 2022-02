Initial Studio lance le podcast "Criminels 2.0"

Grâce à des témoignages inédits de proches, d'agents du FBI, de juges, de victimes et parfois des criminels eux-mêmes, Intitial Studio suit les parcours atypiques de ces génies et escrocs dont la réalité a dépassé la fiction. À partir de ce 17 février, Initial Studio proposera un nouvel épisode chaque jeudi.

Le premier épisode sera consacré au Français Mark Karpelès. Surdoué, passionné de codage et de mangas, Mark Karpelès s'installe au Japon à l'âge de 24 ans avant d'acheter, quelques années plus tard, MT. Gox, plateforme en ligne d'échange de cartes qui utilise le Bitcoin comme monnaie de transaction. Mais en 2014, tout s'effondre quand le jeune homme est accusé d'avoir détourné 500 millions de dollars.