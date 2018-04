Inauguration des nouveaux locaux de RTL

Inauguration symbolique puisque les radios du groupe (Fun Radio, RTL2 et RTL) occupent leurs nouveaux locaux depuis la fin de l'année 2017 et que la dernière émission à avoir fait la migration est l'émission des Grosses Têtes, depuis la semaine dernière. "Avec quelque 2 000 personnes et une forte volonté d’immersion dans la ville de Neuilly, le groupe M6 y occupe aujourd’hui 5 immeubles", s’est félicité Nicolas de Tavernost.

Christopher Baldelli a rappelé que le déménagement était un projet d'entreprise, afin que RTL puisse se moderniser et puisse occuper des immeubles qui incarnent l'avenir de la radio, une véritable usine à production et de diffusion, et cela en face de M6 dont les synergies entre les antennes radios et télévision pourront se développer.