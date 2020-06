Illumination de la tour de la Maison de la radio

Enfin, l’illumination de la Maison de la radio est la traduction d’un soutien plus large au monde de la culture et ses acteurs, qui seront comme la musique soutenus fortement par Radio France tout l’été : du Festival d’Avignon aux rencontres d’Arles, nos antennes répondront présentes à leurs côtés pour créer des moments de culture. France Culture prévoit notamment un dispositif pour le festival d’Avignon avec 6 soirées spéciales en direct du studio 104 du 6 au 11 juillet, avec des créations inédites France Culture.

"Plus que jamais, nous tenons à affirmer avec cet acte symbolique que nous sommes un partenaire durable du monde de la musique et une institution culturelle à part entière. Cela nous tenait à cœur de l’afficher lumineusement dans les temps difficiles que nous vivons. Cela reflète l’engagement durable de Radio France auprès des acteurs de la culture : ils pouvaient compter sur nous avant la crise, ils peuvent compter sur nous aujourd’hui et durablement" a souligné Sibyle Veil, PDG de Radio France.