Il était une fois… Serge Fournel ÉPHÉMÉRIDE



"Je veux vraiment que ce moment soit quelque chose d’amusant, de souriant. Un truc au réveil qui vous mette la pêche ! C’est le petit sourire du matin en quelque sorte…" Serge Fournel et son éphéméride sont, pour sûr, un moment de joie et de détente pour l’ensemble des stations France Bleu. Depuis quatre saisons maintenant, il vous propose une chronique d’une minute et trente secondes autour de la date du jour : anecdotes sur l’histoire, la musique, les tubes, les anniversaires, sorties de films ou de séries télé… "Ce rendez-vous est désormais devenu incontournable, avance l’animateur radio, qui a démarré dans les années 80 (voir encadré). Je me dois d’être concis dans ce format, car cela passe vite. Mais cela lui confère de l’efficacité. Si on faisait deux minutes, je pense que ce serait trop long…" Comme l’horoscope ou la météo, L’éphéméride est entrée dans le quotidien des auditeurs, 7 jours sur 7. "France Bleu et l’Atelier de Création du Sud-Ouest, qui produit la chronique, me font une confiance totale. Avec la direction des programmes de France Bleu, on réfléchit déjà à la ligne éditoriale de la saison prochaine… Ce que je peux vous dire, c’est que ce sera encore un peu plus insolite !"

Avant cela, chaque jour, Serge Fournel prépare et programme. Même s’il avoue qu’il a toujours "trois semaines d’avance pour gagner en confort". Il y a donc environ une quinzaine de jours entre la date de création de L’éphéméride et sa diffusion à l’antenne. Une difficulté, parfois, pour réagir à chaud sur l’actualité, qui n’émeut pas plus que de raison son créateur. Accès payant



