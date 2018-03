IdeoProd n’en finit plus de grandir

Implantée en plein cœur de la Côte d’Azur et composée de plus de 20 collaborateurs partout dans le monde, l’enseigne IdéoProd de la société IdeoCast est reconnue pour la qualité de ses mixages tant par ses méthodes de réalisation que par son parti-pris sonore. Pour sa 8e année et sous l’impulsion de son gérant et fondateur Xavier Fulbert, IdeoProd agrandit et rééquipe à neuf son studio principal en Full Avid et Dolby 5.1.