RadioTour à Marseille : sous le soleil de la radio provençale

Des Saintes-Maries-de-la-Mer à Menton et de Briançon à Saint-Tropez, ce territoire à la fois sucré et salé, entre mer et montagne, accueille quelques belles pépites de la radio française. France Bleu Provence en tête, véritable mastodonte dans le paysage. En altitude, Alpes 1 : cette radio indépendante s’est taillé une solide réputation sur le terrain de la proximité. Kiss FM, autre station indépendante, revendique son "Esprit du Sud". N’oublions pas Radio Star. Depuis Marseille, cette radio historique de la cité phocéenne arrose Aix-en-Provence, puis Manosque et, plus au nord encore, la ville de Sisteron. Plus à l’est, elle s’est aussi développée à Toulon et jusqu’à Nice.