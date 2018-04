Huitième Promotion du CQP Animateur Animatrice Radio

Le diplôme CQP Animateur Animatrice Radio est une formation courte (420 heures) en alternance, initiée par la CPNEF Audiovisuel et mis en œuvre par l’Ina qui forme de futurs animateurs et animatrices à ce métier sur des compétences artistiques, techniques et organisationnelles, et sur différents formats radiophoniques. Le stage est animé par une équipe d’animateurs, de journalistes, d’écrivains et d’experts du milieu des radios périphériques, de réseaux musicaux et de radios locales.

Cette année, le jury était composé de Mathilde Courjeau (RTL 2), Manuel Houssais (Radio France et président de la section radiodiffusion de la CPNEF Audiovisuel), Éric Jean-Jean (RTL 2), Isabelle Layer (France Télévisions) et Vincent Soulet (Chérie), ainsi que de Kheira Berger, responsable de la formation.