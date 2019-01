Horizon s'offre un nouveau studio

Ainsi, le studio principal créé de toutes pièces en 2013, après le rachat par Groupe Force 1, a été entièrement revu pour y intégrer 10 grands écrans qui composent la décoration et l’animation. Le Centre de Modulation a été rénové en quasi intégralité afin de renouveler une grande partie du matériel et sécuriser les installations. Enfin, des modifications ont été apportées afin d’offrir plus de possibilités quant à la réalisation des émissions et des très nombreux flashs de la rédaction .

"Groupe Force 1, présidé par Philippe Devillier, nous donne les moyens de rester contemporains et performants dans nos installations, le studio principal d'Horizon qui assure 24h/24 la diffusion de la station est très sollicité et se devait d'être modernisé, tant sur l'apparence que sur la technique" a expliqué Julien Mano, Directeur opérationnel de la station.