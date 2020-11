Horizon, la radio associative la plus écoutée en Normandie

"Notre force ? Être bien implantée localement et proche de nos auditeurs avec une équipe présente chaque jour à vos côtés et des émissions en direct de 6h à 12h et de 16h30 à 19h en semaine et de 8h à 12h le week-end" explique la radio associative normande. Horizon se revendique comme une radio locale qui émet sur le rayon Rouen, Barentin, Yvetot en Normandie. Elle diffuse sur la fréquence 100.9.

Sur Facebook, la radio est suivie par près de 6 000 personnes.