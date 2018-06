HitRadio FFH, Planet Radio et Harmony.FM s'équipent en "Ruby" de Lawo

Depuis sa création en 1989, FFH est l'un des radiodiffuseurs privés les plus populaires d'Allemagne. Ses studios principaux et secondaires sont désormais équipés de sept Ruby, chacune contrôlant les moteurs de mixage Power Core. "Notre nouveau système Lawo est une technologie de pointe, extrêmement flexible et conçue pour fonctionner 24h / 24 et 7j / 7. Nos opérateurs peuvent créer des programmes pour n'importe quelle chaîne en utilisant n'importe quel studio, et en partageant des ressources audio, ce qui nous permet d'économiser à la fois sur l'équipement et la dotation en personnel. Notre réseau audio est une matrice redondante à deux cœurs qui utilise deux Power Cores pour le routage - très flexible et très sécurisé. Nous ne pourrions pas être plus heureux avec les résultats" a expliqué Jörg Polinski, responsable IT & Broadcasting chez FFH.