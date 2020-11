Hit West : une journée complète avec Vianney

"Le chanteur compositeur vient parler de son nouvel album, de ses joies et jouera ses titres en acoustique" sur la station qui se présente comme la "Positive Radio". Ce vendredi 13 novembre, le chanteur sera à partir de 8h avec Pierre et Julien dans "Le Réveil de l’West". Puis, de 9h à 12h, Vianney prendra les commandes de l’antenne. Enfin, de 18h à 19h, avec Baptiste, Katell et Simon dans "L’AfterWest".

"Avec Vianney, le talent se conjugue avec une bonne dose d’humanité, de curiosité, d’ouverture, d’optimisme et de sourire" ajoute la radio.