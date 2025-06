La Journée mondiale de la chocolatine revient avec Toulouse FM

À travers cette journée, Toulouse FM veut célébrer un emblème de la culture du Sud-Ouest. Plus qu’une viennoiserie, la chocolatine est ici un marqueur d’identité. "Chez nous, à Toulouse, on dit chocolatine. Et on en est fiers", rappelle l’équipe organisatrice.

Toulouse FM, la première radio locale à Toulouse et en Haute-Garonne couvre 3 départements grâce à 6 fréquences (5 en FM et 1 en DAB+), et réunit chaque semaine 319 800 auditeurs.