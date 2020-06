Hit West solidaire avec le Secours Populaire

La somme récoltée va contribuer au financement des sorties d’été pour les enfants de familles en difficulté.

L’année 2020 bousculée par le Covis-19, a vu naître ou renaître de belles chaînes de solidarité. Depuis le mois de mars, Hit West se mobilise et partage toutes les initiatives positives en Bretagne et Pays de la Loire : libre antenne pour l’entraide pendant le confinement, soutien à l’économie locale, accompagnement des porteurs de projets, collecte de fonds pour le Secours Populaire…

Hit West tient à remercier tous les auditeurs et partenaires qui s’engagent dans cet esprit collectif.