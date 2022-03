Hit FM Radio en force au Salon de l'agriculture

Le Salon international de l'agriculture est aussi un passage obligé pour les radios locales françaises afin de maintenir le lien entre Paris et la province. C'est aussi une étape importante pour l'équipe de Hit FM Radio.

Producteurs et élus s'y succèdent en direct autour de jeux et d'invités. "Les animations proposées par l'équipe attire la curiosité des visiteurs sur le stand, avec des émissions assurées en direct depuis la Porte de Versailles, de 10h à 18h" indique un communiqué.

De nombreux cadeaux sont aussi à gagner jusqu'au 6 mars, date de clôture de l'événement.