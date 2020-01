Hausse de la PDA pour la matinale de Virgin Radio

En Île-de- France, Virgin Radio progresse sur tous les indicateurs d’audience sur 1 an et affiche les plus fortes hausses en AC et en PDA des musicales sur 1 an : +21% d’auditeurs (+51 000 auditeurs), +0.7 point de part d’audience et +13 min de durée d’écoute par auditeur. Virgin Radio se place comme "une radio d’une génération active et positive. En phase avec les centres d’intérêt de ceux qui l’écoutent. La station se positionne incontestablement comme un acteur phare de la pop culture avec de nombreux événements proposés aux auditeurs comme les Electroshocks ou les Virgin Radio Live. Une stratégie également déployée sur le digital car c’est aussi dans ces nouveaux territoires que Virgin Radio ancre le lien qu’en entretient avec ses auditeurs et ce au-delà des événements".