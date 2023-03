Handicap et radio : le défi de Julien, jeune autiste

Exigence dans le choix de l’information, écriture ciselée, montage sonore pour créer un habillage, prise en main de la table de mixage en studio : Julien découvre toutes ces tâches depuis plusieurs semaines et ce jusqu’à la fin de l’année. Il concilie handicap et radio avec brio. Julien est à la fois au travail et en formation.

En décembre dernier, il est embauché au sein d’un projet nouveau et innovant : Radio Kalon. Une radio associative née dans les Côtes-d'Armor dont la finalité est l’insertion sociale et professionnelle de publics vulnérables par l’outil radio, et qui donne la parole aux personnes en fragilité. Une radio qui a cru en Julien, malgré son handicap.