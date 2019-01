HS Régies publicitaires - Siligom, la radio en appui

"La radio apporte une vraie qualité de mémorisation"

Sur la dernière année 2017, la radio a représenté environ 20% du montant d’achats médias en global. Un très bon complément dans le dispositif de communication de Siligom qui utilise surtout la télévision (premier budget en dépenses) et le digital. "Je sais ce qu’apporte la radio dans la diffusion de notre message : en termes de qualité de mémorisation, et de retour, c’est positif. L’idée pour nous est de compléter et d’appuyer notre message que l’on diffuse en masse à la télévision." Siligom a profité de l’exposition des antennes de RMC, dont les auditeurs correspondent à sa cible, pour diffuser une grosse campagne aux côtés de l’ex-champion du monde 1998 Christophe Dugarry (voir encadré). La responsable communication et marketing de l’enseigne sait aussi pertinemment qu’une bonne campagne radio s’adosse à un relais digital. "Il y a une vraie évolution de ce côté-là même si on peut dire que les médias classiques résistent très bien. Le digital apporte de l’échange en plus avec le consommateur." Si Siligom demeure encore novice en achats médias classiques, la marque ne s’interdit pas à terme de mesurer l’efficacité de ses campagnes. "On a d’autres KPI pour voir si notre message et nos campagnes ont été réussis", conclut Cécile Lablaine.