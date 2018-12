HS Régies publicitaires - Le Club des Annonceurs surfe sur l’audio digital

Le Club des Annonceurs, c’est surtout une communauté de 170 membres. "Et pas que des membres du CAC 40, bien au contraire", présente Karine Tisserand, laquelle présente rapidement les évolutions de son rôle : "On est en face d’un marché publicitaire qui a énormément évolué avec le digital et la data. La pub, en elle-même, a été très challengée par ces canaux et la montée en puissance des réseaux sociaux, les nouveaux usages consommateurs et leur demande d’utilité des marques dans leur quotidien. Je parle maintenant de « consom-acteur à conso-créateur ». L’écran que nous avons dans les mains, à savoir notre smartphone, a grandement bouleversé notre écosystème. Il y a un vrai enjeu de transformation publicitaire sur de nouveaux référentiels adaptés à notre nouveau marché." Et c’est là que le Club des Annonceurs prend tout son sens. "On ouvre les discussions sur des prismes et panoramas différents à nos adhérents. On aime bien créer le débat, confronter les points de vue pour créer de la richesse intellectuelle, on est un peu le think tank des marques."