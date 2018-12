HS Régies publicitaires - Fiat et la radio, duo gagnant

Car si la radio est "un média historique chez Fiat", il n’en demeure pas moins qu’elle doit répondre à de réels enjeux. "On est vraiment sur de la promotion de nos modèles les plus connus, comme la Fiat Panda ou la Fiat 500. Il faut arriver en trente secondes à faire comprendre l’intégralité du message. D’autant qu’il y a les mentions légales obligatoires dans un spot radio…" concède le directeur marketing et communication du constructeur. Lequel enchaîne : "On a moins besoin de raconter une histoire, car on n’a pas d’images. Sur toutes nos campagnes publicitaires en radio, on a décidé de créer un dialogue entre un vendeur et un potentiel acheteur. Ce dernier, en apprenant le prix, pense qu’il s’agit d’une voiture d’occasion. Or, non, il s’agit d’une voiture neuve !"