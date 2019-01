HS Régies publicitaires - Contact FM Publicité : l'offre 4* du Grand Nord

Contact FM Publicité, c'est aussi et surtout une expertise sur l'événementiel avec sa structure Contact Event : 20 Grand Live, 40 Contact VIP ou Electro session. Les événements peuvent déplacer jusqu'à 25 000 personnes et déclencher des millions de vues à travers les réseaux sociaux. Cette puissance est mise à la disposition des annonceurs. Contact FM Publicité est aussi la seule organisation radio à pouvoir délocaliser ses émissions sur toute la région des Hauts-de-France, et même en Belgique, avec Le réveil du Grand Nord, Les Chasseurs d'emploi et l'opération Grand Bus dans les parcs d'attractions. Enfin, Contact FM Publicité voit son offre autour de Contact FM renforcée avec Mona FM, Champagne FM, Happy FM et RDL.