HS Régies publicitaires - Com’Up, LA puissance locale

"La radio est un excellent média de renfort"

La fondatrice de Com’Up voit aussi tout l’intérêt de l’identité sonore d’un annonceur. Un vrai plus en radio : "On peut désormais aller plus loin avec nos annonceurs, optimiser sa prise de parole par le média radio avec une signature sonore différenciante." Les satisfactions se multiplient dans le réseau de Pauline Bailly : "Pauline est une personne de confiance avec qui je travaille depuis plusieurs années. Disponible, force de proposition et très réactive, elle sait s'adapter à mes budgets et différentes demandes locales. Une vraie experte en négociation commerciale, elle se bat pour ses clients pour obtenir toujours le meilleur et toujours plus !"