HS Habillage - Le top horaire toujours au top !

La radio reste le média de l’instant, celui qui accompagne dans toutes les situations du quotidien. Pour beaucoup d’auditeurs, la radio est une horloge parlante entre 6h et 9h, elle donne le rythme de la journée et en fonction des rendez-vous, on sait si l’on est en retard ou non dans le brossage de dents ou la préparation du café. L’annonce de l’heure reste un incontournable de la radio. Le célèbre carillon de RTL est un exemple flagrant de cette utilité. Composé par Michel Legrand en 1964, il avait été commandé par le directeur de la station de l’époque Roger Kreicher.

Bien qu’historiquement inchangés, les tops horaires de NRJ et de RTL se sont adaptés aux évènements. Par exemple, en 2010 lors de la sortie de Toy Story 3 des studios Pixar, RTL avait associé son jingle de l’heure au dessin animé. Même principe pour NRJ, comme l’explique Gaël Sanquer : "Il est retouché presque tous les ans, et il peut même être adapté aux évènements de l’antenne ou aux partenariats majeurs. Il a récemment été remixé aux couleurs d'Avatar 2, pour accompagner la sortie du film en décembre."