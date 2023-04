HS Habillage - Ils sont "Les Voix"

LLPR - Pourquoi avoir accepté d’incarner vocalement RFI ?

Chloé Stibon - Devenir l'une des voix de la radio RFI était non seulement un honneur mais aussi une vraie chance. France Médias Monde est diffusé partout dans le monde. C’est une radio qui prône une info sérieuse qui est en accord avec mon éthique et mes valeurs. Les émissions sont variées, riches et à chaque séance d'enregistrement de bandes-annonces, j’apprends quelque chose de nouveau dans divers domaines (santé, géopolitique…). J'adore travailler avec l'équipe qui est top.



LLPR - Quelles sont les exigences de la radio ?

Chloé Stibon - Il faut toujours s’adapter. Pour la bande-annonce, je m’adapte au ton du programme ou de l’émission. Quant à l’habillage, je propose différentes versions avec mes différents timbres de voix dans le but d'arriver au plus près de ce que souhaite le DA.

Je convertis en quelque sorte une demande intellectualisée en un ressenti sensible et créatif à travers la voix. Le but final étant de coller parfaitement à l’identité sonore de la radio.



LLPR - La différence avec le doublage et la publicité ?

Chloé Stibon - Quand on enregistre une voix pour un spot pub par exemple, on doit répondre à une demande précise à un instant T. De plus, le spot va être diffusé plusieurs mois mais va disparaître par la suite. C'est un travail éphémère, instantané. On suit la mode du moment, et on s’y adapte : un phrasé, un ton, une couleur. C’est pourquoi le comédien doit toujours être à l'écoute des nouveautés, et rester attentif aux évolutions de son secteur. Alors que l'habillage radio, lui, va perdurer mais va aussi évoluer au fur et à mesure du temps. Le comédien va pouvoir s’amuser à le moderniser, l'enrichir avec de nouvelles nuances/tonalités en fonction de l’évolution de la radio, de ses nouvelles tendances, mais tout en gardant l'identité sonore de la station. C'est un travail de recherche pour lequel il est nécessaire de prendre du temps. C'est aussi un défi amusant et passionnant à la fois.