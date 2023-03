Guillaume Pley lance "Legend", un nouveau média 100% digital

Suivi par 200 000 followers sur les réseaux sociaux, cumulant au total plus d’un million de likes et 9 millions de vues pour ses vidéos et publications avec une portée atteignant 2 300 000 utilisateurs et 27 100 000 impressions, le nouveau média 100% digital "qui pousse les limites de l’interview et du reportage fait ainsi un démarrage record et "surpasse tous les médias ayant le même format".

Parmi les interviews déjà disponibles, il y a celles de Guillaume Canet, Philippe Lacheau et Maes, cette dernière comptant plus de 800 000 vues, ainsi qu’une immersion de "72h d’opération sur un navire de guerre avec la marine nationale".