Guillaume Genton rencontre les étudiants de la Skol Radio

Guillaume Genton a débuté sa carrière à l'âge de 12 ans sur Radio Laser en animant une émission sous la houlette de Sylvain Delfau. Il découvre l’univers des médias et décide d’en faire son métier. Il présentera le Grand Direct des Médias sur Europe 1 en 2017. Parallèlement, Guillaume Genton a créé sa boîte de production qui fabrique des programmes courts pour la télévision, notamment pour les chaînes NRJ12 et TF1. En septembre 2017, il rejoint l’équipe des nouveaux chroniqueurs de l’émission de Cyril Hanouna, Touche pas à Mon Poste, sur C8. Ce vendredi, il viendra mobiliser et encourager les 10 étudiants qui ont entamé une formation à l’animation radio jusqu’à fin juin pour une durée totale de 805 heures (dont 6 semaines de stage en fin de formation).