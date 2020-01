Groupe M6 : un dispositif éditorial autour de l'environnement

Du 26 janvier au 2 février, les antennes du groupe (M6, W9, 6ter, Paris Première, Gulli, RTL, 6play…), proposeront ainsi plus de 60 heures de programmes d’information, de cinéma ou encore des divertissements en lien avec l’écologie et l’environnement, chacune avec son ton et sa ligne éditoriale propre, et en partenariat avec plusieurs marques de Prisma Media (Capital, Femme Actuelle, Gala, Téléloisirs…). L’engagement du Groupe M6 se poursuivra naturellement au-delà de cette semaine thématisée, et de nombreux programmes sur les enjeux environnementaux viendront jalonner l’année 2020.



"Le groupe M6 souhaite affirmer la place essentielle que prend l’écologie dans ses programmes et son engagement à accompagner cette prise de conscience de millions de Français sur les enjeux qui nous attendent, et leurs conséquences concrètes sur les vies de chacun d’entre nous" a expliqué Jonathan Curiel, directeur général adjoint des programmes M6, W9, 6ter en charge des magazines et documentaires.