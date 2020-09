Grille d'été : une part d'audience historique pour Radio France

France Inter confirme sa place de première radio de France et de première matinale de France avec 10.2 % d’audience cumulée, soit 5 538 000 auditeurs Sur le numérique, la station enregistre 34 millions d’écoutes à la demande en moyenne par mois. franceinfo affiche une audience record et en très forte progression la hissant 3e radio de France cet été avec 552 000 auditeurs. France Bleu progresse en PDA et séduit 3.35 millions d’auditeurs chaque jour et 6.2 % d’audience cumulée, soit 3 348 000 auditeurs France Culture est toujours solide avec 2.3 % d’audience cumulée, soit 1 242 000 auditeurs et 2.1 % de part d’audience.