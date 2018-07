Gooooodbye Adrian Cronauer !

Une expression reprise comme titre du film de Barry Levinson inspiré de cette expérience, sorti en 1987 et auquel Cronauer a participé à l'écriture du scénario. Robin Williams, y tenait le rôle principal et l’acteur a été récompensé d'un Golden Globe du meilleur acteur et d'une nomination dans la même catégorie aux Oscars. Pour tous les amateurs de radio, ce film montre l'exemple d'un animateur radio qui sait proposer un programme qui attire les auditeur. Le scénario s’inspire de son expérience mais s’en éloigne aussi. Adrian Cronauer programmait en effet des musiques plus modernes, plus proches de ce qu’écoutaient à la maison les soldats américains, cela lui a été en effet reproché. En revanche, il n’est pas non plus devenu, comme dans le film, un rebelle et il n’a pas été expulsé de l’armée. S'il avait effectivement agi comme l'a montré Robin Williams, il aurait été jeté dans la prison militaire, a déclaré plus tard Cronauer. Il est parti au terme de son contrat avec l’armée avec tous les honneurs militaires.