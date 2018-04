Goom Radio, Goom Hits et Radio Soleil renoncent au DAB+

Le DAB+ fait-il toujours rêver ? Oui, si l'on en juge par la quantité de radios qui ont fait le choix d'utiliser cette technologie et de se lancer dans cette aventure numérique. Oui, si l'on en juge par le coup d'accélérateur donné par le CSA. Mais non pour quelques autres. Et les raisons peuvent être nombreuses notamment pour les plus petites qui seront surement dans l'impossibilité de supporter le coût de la double diffusion et d'investir également dans l'impératif digital.

Si les raisons ne sont pas évoquées pour Goom Radio et Goom Hits en DAB+ à Paris, et toujours selon Satellifax, Radio Soleil à Marseille a elle aussi renoncé à son autorisation sur la région de Marseille. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a validé ces décisions lors de son assemblée plénière du 4 avril.