Global : l'opération "Make Some Noise" distribue 2.5 M£

Grâce à la générosité des auditeurs à travers le pays, " Make Some Noise " accordera une aide financière de 2.5 millions de livres sterling à 60 petites organisations caritatives dans les communautés locales à travers le Royaume-Uni. Des actions qui permettront de soutenir des banques alimentaires, des projets d'amitié avec les personnes âgées et isolées, des programmes de bien-être contre le cancer, des opportunités d'emploi...Depuis le lancement en 2014, Make Some Noise de Global a soutenu plus de 400 petites organisations caritatives locales, aidant 150 000 personnes vulnérables à travers le Royaume-Uni.