Alors que Make Some Noise de Global célébré cette année son 10e appel, Global a rassemblé toutes ses marques de radio (Heart, Capital, Smooth Radio, Classic FM, LBC, Radio X et Gold) pour aider ceux qui traversent des périodes difficiles. Cette soirée a été animée par de nombreux présentateurs vedettes de Global, notamment Amanda Holden, Jamie Theakston, Roman Kemp, Sian Welby, Chris Stark et James O'Brien.