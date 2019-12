"Genève internationale" : la RTS lance un pôle média

Ce pôle va permettre de renforcer la couverture éditoriale de la Genève internationale avec de nouveaux rendez-vous en TV, en radio et sur le web. "Il va assurer un plus large rayonnement de la Genève internationale et du rôle de la Suisse dans les grands enjeux mondiaux" notent Pascal Crittin, directeur de la RTS, et Larissa Bieler, directrice de SWI. Des conférences et rencontres seront organisées pour permettre au public d’échanger et débattre avec les experts, à l'instar du Sommet des jeunes activistes le 10 décembre à Genève, co-organisé par l’Office des Nations Unies à Genève, la RTS et l’ONG dev.tv.

Les contenus de ce pôle international, seront tous disponibles en Suisse et dans le monde entier via les canaux de la RTS, de SWI, de TV5MONDE et de ses partenaires académiques. En favorisant la coopération et les synergies entre les partenaires, il va jouer un rôle d’incubateur et permettre une diffusion plus large des contenus, notamment sur les plateformes digitales et les réseaux sociaux.