Gardez la pêche avec NRJ le jour du 'Blue Monday"

Le 20 janvier prochain, cette playlist particulière sera diffusée tout au long de la journée pour garder la pêche. Ce "Blue Monday" aurait été déterminé scientifiquement en 2005 par le psychologue Cliff Arnall, un professeur d'université exerçant au Pays de Galles. Il a déterminé que le jour le plus déprimant de l'année répondait à plusieurs critères : c'est forcément un lundi, premier jour de la semaine de travail, c'est plutôt vers la fin du mois quand le salaire n'est pas encore tombé, quand les finances sont au plus bas après les dépenses des fêtes de fin d'année, quand Noël est déjà loin et les résolutions du Nouvel An presque oubliées et quand la météo est hivernale…