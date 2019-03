GRER : un colloque "radio en mobilité" à Tours

Dans le prolongement de recherches actuelles autour de la numérisation de la radio, largement diffusées dans la revue RadioMorphoses et le GRER , ce colloque autour de la notion de "mobilité" vise à rassembler des chercheurs travaillant sur la radio (ou tout autre média dans une perspective comparative avec la radio). Les communications pourront s’inscrire dans le cadre d’un ou plusieurs des 4 axes thématiques : "Les nouveaux usages en mobilité" ; "Le journalisme mobile : nouvelles pratiques et figures informationnelles en mobilité" ; "Radio et mobilité physique : circulation, accessibilité, accélération" ; "Quand la radio fait bouger les lignes : clandestinité, engagements et mobilisations".