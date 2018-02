Fun Radio s'installe au Carnaval de Dunkerque

Toute la journée, l’ensemble de l'équipe de Fun Radio sera déguisée et proposera aux auditeurs de participer au concours du déguisement le plus Fun via le hashtag #CarnavalFunRadio. Au programme de la journée, Bruno Guillon et toute l’équipe de "Bruno Dans la Radio" réveilleront les auditeurs en direct de Dunkerque pour une matinale spéciale carnaval. Camille Cerf, Miss France 2015, Patrice Vergriete maire de Dunkerque, les Comtesses de Malo, les deux chefs de file de la gastronomie carnavalesque ainsi que le gagnant du traditionnel "championnat du monde du cri de la mouette", viendront rendre visite à l’équipe de la matinale.