Fun Radio propose ses playlists sur les plateformes de streaming

Fun Radio, "la radio incontournable de tous ceux qui aiment faire la fête", s’associe avec Universal Music France, le leader français et mondial du marché de la musique, pour permettre à ses auditeurs de prolonger et de faire vivre l’expérience Fun Radio autrement. Avec cette première offre musicale digitale disponible n’importe où, n’importe quand et sur tous les supports, Fun Radio poursuit son déploiement en tant que média musical référent. La station est ainsi la première radio française nationale à proposer ses playlists simultanément sur Deezer, Spotify, Apple Music et Napster.