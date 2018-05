Fun Radio inaugure un nouveau style de publicité

Entre 6h et 9h, les auditeurs de Fun Radio sont invités à postuler pour ce job en déposant leur CV sur le site de l’agence. Des spots et des appels à candidatures par l’équipe de la matinale promeuvent l’opération à l’antenne et sur les réseaux sociaux. Bruno Guillon annoncera le nom des 2 finalistes en direct, le vendredi 8 juin. Les 2 finalistes rejoindront l’équipe de "Bruno dans la Radio" pour un entretien d’embauche. Le gagnant intégrera l’équipe de la matinale à la rentrée de septembre 2018 pour un contrat d’une durée d’un mois. L’entretien et l’annonce du candidat retenu se dérouleront en direct. Original !