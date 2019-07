Fun Radio change de stratégie pour la rentrée

En septembre, Fun Radio lancera un grand rendez-vous de divertissement en fin d’après-midi, entre 16h et 19h, animé par Vacher, transfert de la matinale de Bruno Guillon. Et Fun radio a décidé de mettre ses talents "maison" en avant : Elliot prendra les commandes du pré-morning, dès 5h chaque matin avant de rejoindre le micro de matinale "Bruno Dans La Radio", à 6h. Ce rendez-vous se revendique comme "un Warm up avec les meilleurs moments de "Bruno Dans la Radio" et des surprises inédites".





Justement, dès le 26 août, de 6h à 9h, Bruno Guillon, toujours accompagné de Christina, recrutera de nouveaux visages et de nouvelles voix : Pino journaliste à Fun radio Bourgogne et Grace la standardiste de l’émission et Karina, qui présentait déjà le JPI (journal pas en images), auront "un rôle plus important au micro de l’émission".