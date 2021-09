Fun Radio a aussi fait sa rentrée en Belgique

Fun Radio amorce de nouveaux changements pour cette saison radiophonique 2021/2022 insiste Lloyd Byloos, directeur opérationnel : "Nous accueillons cette année Djé et son équipe pour animer l’antenne de Fun Radio en première partie de soirée avec un show de divertissement. Ensuite, dès 22h, au vu des demandes de nos auditeurs, nous avons décidé de mettre en place une émission 100% urbaine ; "Urban Fun" avec Darrez, qui, chaque soir du lundi au jeudi pendant 2 heures proposera des nouveautés, des interviews d’artistes , et des sets DJ. Pour être encore plus à l’écoute de nos auditeurs, c’est l’arrivée de "Fun for You" entre 19h et 20h avec Simon, animateur bien connu de nos auditeurs et Pénélope, psychologue de profession. Le duo mettra tout en oeuvre pour

répondre à toutes les questions de nos auditeurs. L’après-midi, 3e saison pour "Samy & Lou", avec un nouvel horaire de 15h à 19h. Ils vous ramèneront chez vous dans la bonne humeur avec l’arrivée de Simon dans l’équipe".