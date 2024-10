"Frissons" : une nouvelle saison à découvrir avec France Inter

De l'étrange, du surnaturel et des enquêtes drôlement inquiétantes et soigneusement documentées pour celles et ceux qui aiment se faire peur, telle est la promesse de ce podcast où émotion, humour, suspens et mystère s’entremêlent pour raconter aux enfants des affaires qui ont existé, qui questionnent le réel et dans lesquelles les frissons montent crescendo. Que les parents soient rassurés : Frissons joue avec les frayeurs de manière mesurée, pour permettre aux enfants âgés de huit ans et plus de mieux apprivoiser leurs peurs.

Cette nouvelle saison compte quatre épisodes supplémentaires : "Le triangle des Bermudes", "Corine Sombrun, la chamane et la mort", "Pierre et Marie Curie, deux physiciens au pays des Esprits" et "Les sorcières de Salem". Une nouvelle saison à découvrir sur l’application Radio France et franceinter.fr.