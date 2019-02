Fréquentation record au Salon de la Radio 2019

7 451 visiteurs sur les trois jours, dont 35% d’internationaux venant de de 54 pays, - avec une augmentation sur la durée de visite de 40% - contre 6785 en 2018, le Salon de la Radio & Audio Digital 2019 a battu son record de fréquentation à l'occasion de cette 16ème édition organisée à la Grande Halle de la Villette à Paris.



Il faut dire que, cette année, les nouveautés proposées aux visiteurs avaient toutes les raisons de les séduire : l'espace Podcast&Co, le Muzicenter Discovery, le Hackathon, un pavillon DAB+, la Paris Radio Night Show et près de 100 conférences et masterclass sur des thématiques de plus en plus larges comme la publicité, l'innovation, la voiture connectée, les enceintes connectées ou l'audio digital avec des intervenants venus de l'Europe entière notamment d'Espagne et du Portugal, pays à l'honneur. Le nombre d'exposants a enregistré une hausse importante : avec 162 stands et partenaires contre 130 en 2018.



Les visiteurs, exposants et partenaires ont déjà rendez-vous en 2020, du 23 au 25 janvier, à la Grande Halle de la Villette : l'Allemagne sera le pays à l'honneur.